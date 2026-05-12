ヒロセ電が続急伸し上場来高値、通信インフラ機器向け好調で今期増益増配を計画

ヒロセ電機<6806.T>が続急伸し、上場来高値を更新した。１１日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比８．９％増の２３００億円、最終利益は同２．６％増の３４０億円を見込む。また、前期の期末配当について従来の予想から１５円増額の２６０円（年間配当は５０５円）としたうえで、今期の年間配当予想は同１５円増配の５２０円としており、これらをポジティブ視した買いが集まった。



ＡＩ関連投資の強い需要が米国を中心に続くと想定。産業用機器市場向けや通信・インフラ機器向けの成長とともに、前年度に子会社化したエス・イー・アールの事業拡大を見込む。２６年３月期の売上高は前の期比１１．５％増の２１１２億６４００万円、最終利益が同０．３％増の３３１億４２００万円で計画に対し上振れして着地。減益予想から一転して増益で着地した。更に同社は３０年３月期に売上高２９００億円、営業利益率２３％以上とする中期経営目標も公表した。



出所：MINKABU PRESS