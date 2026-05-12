あらゆるギャンブルに精通し、どんな場面でも貪欲に勝ちを狙う男・じゃい。馬券でマンションを買ったという芸能界屈指のギャンブラーが、人生を勝ち抜く極意を教えます。【今週のお悩み・第209回】的中率より回収率ということを常におっしゃっています。当たる予想と勝つ予想は違うものという意味だと理解しています。ですが、年に1度しか馬券を買えないとしたら、私は当たりやすい馬券を狙うと思います。年間何レースをする前提で