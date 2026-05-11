【5月12日】今日の注目決算　注目度S：東京エネシス、ＳＵＭＣＯ、楽天銀行、三菱重工ほか

5月12日 今日の注目決算

【注目度S】

☆1945 東京エネシス 2026年3月期 本決算 建設業

Focus：電力安定供給への投資増背景に受注高の推移を注視次期利益計画の強弱と配当性向の変更など還元策の拡充にも期待

☆3110 日東紡績 2026年3月期 本決算 ガラス・土石製品

Focus：生成AI向けスペシャルガラスの需要拡大が継続しているか設備投資に伴う償却費負担を上回る利益成長の持続性が焦点

☆3436 ＳＵＭＣＯ 2026年12月期 1Q 金属製品

Focus：最先端ウエハーの回復期待に対する進捗を確認1Q時点での市況判断と、通期見通しに対する進捗率の良し悪しに注目

☆6862 ミナトHD 2026年3月期 本決算 電気機器

Focus：半導体関連事業の収益力回復と、M&Aによるシナジー効果の具現化強気な次期予想が出るか、受注残の積み上がりをチェック

☆6946 日本アビオニクス 2026年3月期 本決算

Focus：防衛関連需要の増加に伴う受注の伸びを精査接合機器等の産業機器部門の底打ちと、高水準な利益率の維持に期待

☆7011 三菱重工業 2026年3月期 本決算 機械

Focus：防衛・宇宙セグメントの成長加速とガスタービンの採算性受注残高の過去最高更新が続くか、次期中計の目標水準を注視

☆5838 楽天銀行 2026年3月期 本決算 銀行業

Focus：住宅ローンやカードローン残高の増加に伴う利息収入の伸び金利上昇局面での利回り改善幅と、顧客基盤の拡大スピード

☆7186 横浜フィナンシャルグループ 2026年3月期 本決算

Focus：地銀再編や統合効果によるコスト削減の進捗国内金利上昇による利ザヤの改善見通しと、自己株買い等の追加還元に注目

☆7183 あんしん保証 2026年3月期 本決算 その他金融業

Focus：家賃保証債務の残高推移と、提携不動産会社の拡大状況貸倒引当金のコントロール状況と、安定的な配当維持の確度を精査

【注目度A】

◎4901 富士フイルムHD 2026年3月期 本決算 化学

Focus：ヘルスケア、電子材料の二本柱が収益を牽引しているかライフサイエンス分野の大型投資に対する利益貢献の開始時期を確認

◎5201 ＡＧＣ 2026年12月期 1Q ガラス・土石製品

Focus：液晶パネル用ガラスの市況感と、バイオCDMO事業の立ち上がり状況通期予想に対する1Qの実績が計画線かを見極める

◎7012 川崎重工業 2026年3月期 本決算 輸送用機器

Focus：航空エンジン事業の損失処理の影響と回復シナリオ二輪事業の欧米市場での苦戦をロボットや水素関連がカバーできるか

◎7550 ゼンショーHD 2026年3月期 本決算 小売業

Focus：原材料費・人件費高騰をこなす機動的な価格戦略の成果海外事業の店舗網拡大ペースと、既存店売上高の堅調さをチェック

◎8386 百十四銀行 2026年3月期 本決算 銀行業

Focus：地元香川中心の融資動向と、有価証券運用による収益への寄与次期の業績予想において、保守的な姿勢が強いかを確認

◎4676 フジ・メディア・HD 2026年3月期 本決算 情報・通信業

Focus：放送事業の広告収入減を不動産や都市開発事業がどの程度補完できているかコンテンツの海外販売等の事業多角化に注目

◎9723 京都ホテル 2026年3月期 本決算 サービス業

Focus：インバウンド需要の高止まりに伴う客室単価（ADR）の伸び人件費上昇分を吸収し、営業利益率の改善が継続しているか

5月12日発表予定 287社

【建設業】

1417 ミライト・ワン 2026年3月期 本決算

Point：通期進捗と次期予想、通信インフラ投資の回復度をチェック

1721 コムシスHD 2026年3月期 本決算

Point：NTT向け依存度とITソリューション分野の成長性を確認

1770 藤田エンジニアリング 2026年3月期 本決算

Point：空調・電気設備工事の受注残と採算性の改善幅に注目

1776 三井住建道路 2026年3月期 本決算

Point：原材料高の価格転嫁進展と、次期の公共投資見通しを把握

1798 守谷商会 2026年3月期 本決算

Point：長野基盤の産業設備保守需要と増配など株主還元を注視

1803 清水建設 2026年3月期 本決算

Point：大規模案件の採算改善と自己株買い等の資本効率向上策を

1814 大末建設 2026年3月期 本決算

Point：マンション建設主体の受注動向と資材高の影響を精査

1820 西松建設 2026年3月期 本決算

Point：開発事業の利益寄与度と、ROE向上に向けた中期計画進捗

1866 北野建設 2026年3月期 本決算

Point：首都圏および地元長野の大型工事進捗と次期利益目標

1870 矢作建設工業 2026年3月期 本決算

Point：名古屋圏の再開発案件と不動産分譲の販売状況を確認

1879 新日本建設 2026年3月期 本決算

Point：自社マンション「エクセレントシティ」の完売状況と利益率

1938 日本リーテック 2026年3月期 本決算

Point：鉄道電気・道路照明工事の安定受注と次期配当予想に注目

1431 Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ 2026年6月期 3Q

Point：デジタル集客による戸建受注の伸びと、販管費の抑制状況

1994 高橋カーテンウォール工業 2026年12月期 1Q

Point：PC板需要の端境期脱却と、高付加価値製品の受注動向

【食料品】

2001 ニップン 2026年3月期 本決算

Point：製粉事業の価格改定影響と、中食・冷凍食品の伸長度

2055 日和産業 2026年3月期 本決算

Point：配合飼料の原料相場と価格反映のタイムラグによる益出し

2209 井村屋グループ 2026年3月期 本決算

Point：あずきバー等の主力品販売と冷食事業の黒字定着を確認

2221 岩塚製菓 2026年3月期 本決算

Point：原材料高の中での利益率維持と、旺旺集団の持分法投資利益

2267 ヤクルト本社 2026年3月期 本決算

Point：国内外の「ヤクルト1000」シリーズ販売動向と中国市場の動向

250A シマダヤ 2026年3月期 本決算

Point：上場後初の通期決算家庭用麺のシェア拡大と次期予想

2588 プレミアムウォーターHD 2026年3月期 本決算

Point：保有契約件数の積み上がりと顧客獲得コストのバランス

2602 日清オイリオグループ 2026年3月期 本決算

Point：油脂相場下落に伴う利幅の推移と、高付加価値品の構成比

2607 不二製油 2026年3月期 本決算

Point：カカオ豆高騰の製品価格への転嫁状況と北米事業の収益性

2871 ニチレイ 2026年3月期 本決算

Point：冷凍食品の価格改定効果と、低温物流事業の保管・配送効率

2937 サンクゼール 2026年3月期 本決算

Point：直営・FC店舗の既存店売上と、海外市場開拓の進捗状況

【情報・通信業】

2432 ディー・エヌ・エー 2026年3月期 本決算

Point：ライブストリーミング事業の利益貢献とゲーム新作の寄与

3628 データホライゾン 2026年3月期 本決算

Point：医療データ分析サービスの自治体採用数と次期成長シナリオ

3634 ソケッツ 2026年3月期 本決算

Point：音楽・映像レコメンド技術の採用拡大とAI関連収益

3679 じげん 2026年3月期 本決算

Point：既存メディアの送客数増加と、M&Aによる事業領域の拡大

3741 セック 2026年3月期 本決算

Point：ロボット・宇宙関連の受託開発動向とエンジニア稼働率

3779 ジェイ・エスコムHD 2026年3月期 本決算

Point：既存事業の再編状況と、新たな収益源の確立に向けた進捗

3793 ドリコム 2026年3月期 本決算

Point：既存タイトルの減衰抑制と、Web3・IP事業の進捗確認

3802 エコミック 2026年3月期 本決算

Point：給与計算アウトソーシングの受注増と処理効率の向上

3837 アドソル日進 2026年3月期 本決算

Point：電力・交通向け社会インフラシステムのDX需要取り込み

4259 エクサウィザーズ 2026年3月期 本決算

Point：生成AI関連サービスの売上成長と、SaaS事業の進捗

4419 ＦｉｎａｔｅｘｔHD 2026年3月期 本決算

Point：証券・保険基幹システムの大型案件受注と損益分岐点通過

4828 ビジネスエンジニアリング 2026年3月期 本決算

Point：ERP「mcframe」のクラウドシフトとストック収益増

9408 ＢＳＮメディアHD 2026年3月期 本決算

Point：放送収入の動向と、IT子会社の収益貢献度をチェック

9466 アイドママーケティングコミュニケーション 2026年3月期 本決算

Point：リテールDX支援の導入店舗数と、販促支援のデジタル化

2477 手間いらず 2026年6月期 3Q

Point：インバウンド回復による宿泊予約管理システムの利用増

387A フラー 2026年6月期 3Q

Point：アプリ開発・分析支援の受注単価向上と、人材採用ペース

5256 Ｆｕｓｉｃ 2026年6月期 3Q

Point：九州を基盤としたDX支援の活況度と、クラウド移行需要

5036 日本ビジネスシステムズ 2026年9月期 2Q

Point：マイクロソフト製品の導入・運用支援の伸長と利益率

5570 ジェノバ 2026年9月期 2Q

Point：高精度GNSS補正情報の利用件数と、スマート農業向け需要

9438 エムティーアイ 2026年9月期 2Q

Point：ルナルナ等ヘルスケア事業の課金状況と法人向け成長

9446 サカイHD 2026年9月期 2Q

Point：モバイル販売事業の採算性と、不動産事業の収益寄与

9476 中央経済社HD 2026年9月期 2Q

Point：専門書の出版・電子書籍化と、オンラインセミナーの動向

3671 ソフトマックス 2026年12月期 1Q

Point：病院向けWeb型電子カルテの更新需要と導入進捗

3964 オークネット 2026年12月期 1Q

Point：中古車オークションの成約台数とデジタルプラットフォーム拡大

4374 ＲＯＢＯＴ ＰＡＹＭＥＮＴ 2026年12月期 1Q

Point：「請求管理ロボ」の解約率と、新規顧客獲得の加速度

4477 ＢＡＳＥ 2026年12月期 1Q

Point：ショップ開設数の伸びと、決済手数料収入の利益貢献度

5126 ポーターズ 2026年12月期 1Q

Point：人材紹介会社向け管理システムのARPU向上と海外展開

7849 スターツ出版 2026年12月期 1Q

Point：投稿サイト発の書籍化ヒット状況と、電子コミックの伸長

9441 ベルパーク 2026年12月期 1Q

Point：キャリアショップの運営効率化と端末販売台数の推移

【化学】

3101 東洋紡 2026年3月期 本決算

Point：フィルム事業の在庫調整解消と次期の回復見通しを確認

3407 旭化成 2026年3月期 本決算

Point：半導体関連部材の需要回復と、北米リチウム電池用部材の状況

4008 住友精化 2026年3月期 本決算

Point：吸水性樹脂の市況回復と、精密化学品の成長寄与を注視

4023 クレハ 2026年3月期 本決算

Point：頁岩ガス向け樹脂の市況と、リチウム電池バインダーの動向

4028 石原産業 2026年3月期 本決算

Point：酸化チタンの市況回復と、農薬事業の海外販売進捗

4046 大阪ソーダ 2026年3月期 本決算

Point：インスリン精製用シリカゲルの需要継続と次期増益幅

4202 ダイセル 2026年3月期 本決算

Point：酢酸関連製品の価格維持と、エアバッグインフレータの回復

4272 日本化薬 2026年3月期 本決算

Point：偏光板向け色素の需要と、医薬事業の後発品シェア動向

4615 神東塗料 2026年3月期 本決算

Point：自動車・住宅向け塗料の出荷動向と原材料費の推移

4975 ＪＣＵ 2026年3月期 本決算

Point：中国・台湾向け電子部品メッキ装置の受注底打ち時期

5142 アキレス 2026年3月期 本決算

Point：シューズ事業のブランド再構築と断熱材の受注状況

7927 ムトー精工 2026年3月期 本決算

Point：自動車向け精密金型の受注回復と、フィリピン工場の稼働

4452 花王 2026年12月期 1Q

Point：構造改革による利益押し上げ効果と化粧品事業の回復度

4911 資生堂 2026年12月期 1Q

Point：中国市場の回復状況と、米州・欧州での成長率維持

4912 ライオン 2026年12月期 1Q

Point：高付加価値オーラルケア品の販売動向と海外利益率

4971 メック 2026年12月期 1Q

Point：高機能パッケージ基板向け薬品の出荷回復ペースを把握

【医薬品】

4536 参天製薬 2026年3月期 本決算

Point：近視・老眼治療薬の海外治験進捗と国内シェア維持

4538 扶桑薬品工業 2026年3月期 本決算

Point：透析関連剤の薬価改定影響と受託製造の拡大状況

4549 栄研化学 2026年3月期 本決算

Point：便潜血検査試薬の海外輸出拡大と、遺伝子検査の普及

4569 杏林製薬 2026年3月期 本決算

Point：新薬の売上拡大と研究開発費の投資対効果を確認

4554 富士製薬工業 2026年9月期 2Q

Point：女性医療・バイオシミラーの成長と、タイ拠点の業績

4881 ファンペップ 2026年12月期 1Q

Point：開発パイプラインの治験進捗とライセンス契約の有無

【サービス業】

1717 明豊ファシリティワークス 2026年3月期 本決算

Point：公共・民間向けCM(コンストラクション・マネジメント)受注

2162 ｎｍｓ HD 2026年3月期 本決算

Point：人材派遣の稼働率と、EMS事業のベトナム・メキシコ稼働

2331 ＡＬＳＯＫ 2026年3月期 本決算

Point：警備ロボットやIoT活用による収益性向上策の成果

2393 日本ケアサプライ 2026年3月期 本決算

Point：福祉用具レンタル卸の利用者数増と物流効率化の進捗

2433 博報堂ＤＹHD 2026年3月期 本決算

Point：広告市場のデジタルシフト対応と次期の販促イベント需要

2445 タカミヤ 2026年3月期 本決算

Point：足場機材のレンタル稼働率と、次世代足場の普及状況

2483 翻訳センター 2026年3月期 本決算

Point：AI翻訳との棲み分けと、高単価な医薬・特許分野の受注

4347 ブロードメディア 2026年3月期 本決算

Point：通信制高校向け教育サービスとクラウドゲームの成長性

4671 ファルコHD 2026年3月期 本決算

Point：臨床検査の検体数動向と調剤薬局事業の採算性

4718 早稲田アカデミー 2026年3月期 本決算

Point：春期講習の集客状況と、中学受験者数の獲得ペース

4732 ユー・エス・エス 2026年3月期 本決算

Point：中古車オークション市場シェアと出品・成約台数の推移

6073 アサンテ 2026年3月期 本決算

Point：白アリ防除の営業員数確保と、住宅メンテナンス需要

6539 ＭＳ－Ｊａｐａｎ 2026年3月期 本決算

Point：管理部門特化の人材紹介成約数と、求職者登録の伸び

7094 ＮｅｘＴｏｎｅ 2026年3月期 本決算

Point：著作権管理楽曲数の増加とデジタル配信収益の拡大

9227 マイクロ波化学 2026年6月期 本決算

Point：受託案件の進捗と、マイクロ波技術の社会実装スピード

9229 サンウェルズ 2026年3月期 本決算

Point：パーキンソン病特化施設「PDハウス」の新規開設ペース

9347 日本管財HD 2026年3月期 本決算

Point：建物管理・清掃の継続受注と新規大型契約の獲得状況

9639 三協フロンテア 2026年3月期 本決算

Point：モバイルスペースのレンタル需要と防災・イベント向け

9729 トーカイ 2026年3月期 本決算

Point：病院寝具・清掃リネンの受注と介護用品レンタルの拡大

9735 セコム 2026年3月期 本決算

Point：契約件数の純増数と、DX推進による原価低減の進捗

9744 メイテックグループHD 2026年3月期 本決算

Point：技術者稼働率と平均単価の上昇、次期採用計画の強気度

2154 オープンアップグループ 2026年6月期 3Q

Point：技術者派遣の稼働率と契約単価アップ、人材獲得状況

2120 ＬＩＦＵＬＬ 2026年9月期 2Q

Point：HOME'Sの掲載物件数と反響単価、海外事業の再編

2122 インタースペース 2026年9月期 2Q

Point：アフィリエイト広告の金融・美容分野の動向と東南アジア展開

2304 ＣＳＳHD 2026年9月期 2Q

Point：宿泊施設向け運営支援の回復と、清掃コストの抑制

7030 スプリックス 2026年9月期 2Q

Point：森塾の生徒数推移と、教育DXツールの学校・塾向け導入

7372 デコルテ・HD 2026年9月期 2Q

Point：フォトウエディングの撮影件数と、店舗リニューアル効果

9259 タカヨシHD 2026年9月期 2Q

Point：「わくわく広場」の出店ペースと産直品の販売動向

2418 ツカダ・グローバルホールディング 2026年12月期 1Q

Point：挙式件数の回復と単価向上、ホテル稼働率をチェック

6537 ＷＡＳＨハウス 2026年12月期 1Q

Point：コインランドリーFC出店ペースと、広告・決済新機能

6546 フルテック 2026年12月期 1Q

Point：自動ドアの保守・点検契約数と、リニューアル需要

7080 スポーツフィールド 2026年12月期 1Q

Point：体育会学生向け就職支援のイベント動員数と成約数

9343 アイビス 2026年12月期 1Q

Point：ペイントアプリの有料会員数と、ITソリューションの拡大

9755 応用地質 2026年12月期 1Q

Point：防災・減災関連の調査・解析需要と公共工事の受注残

【小売業】

2674 ハードオフコーポレーション 2026年3月期 本決算

Point：既存店売上の伸びとリユース品確保状況、海外展開

3058 三洋堂HD 2026年3月期 本決算

Point：書籍以外のレンタル・物販の収益寄与と店舗改装効果

3179 シュッピン 2026年3月期 本決算

Point：カメラ・時計のEC売上とインバウンド需要、中古相場

7918 ヴィア・HD 2026年3月期 本決算

Point：居酒屋事業の不採算店整理完了と、客数・客単価の推移

8214 ＡＯＫＩHD 2026年3月期 本決算

Point：快活CLUBの稼働率と、スーツ販売の機能性商品寄与

8219 青山商事 2026年3月期 本決算

Point：ビジネスカジュアルの伸長と、オーダースーツの拡大

8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 2026年3月期 本決算

Point：百貨店の免税売上と、関西食品スーパーの経営統合効果

9890 マキヤ 2026年3月期 本決算

Point：静岡・山梨基盤の既存店売上とPB商品の販売状況

3028 アルペン 2026年6月期 3Q

Point：アウトドア用品の在庫調整状況と、ゴルフ事業の好不調

3082 きちりHD 2026年6月期 3Q

Point：居酒屋「KICHIRI」の既存店回復と新ブランドの進捗

7643 ダイイチ 2026年9月期 2Q

Point：北海道内の既存店売上と、イトーヨーカドー継承店の動向

262A インターメスティック 2026年12月期 1Q

Point：Zoffの国内出店と単価推移、海外出店計画の進捗

【卸売業】

2676 高千穂交易 2026年3月期 本決算

Point：防犯・セキュリティ機器の需要と中計目標達成への確度

2767 円谷フィールズHD 2026年3月期 本決算

Point：ウルトラマンのライセンス収益とパチンコ新機種の販売数

3360 シップヘルスケアHD 2026年3月期 本決算

Point：病院改築コンサルの案件数と、医療用消耗品の需要増

7417 南陽 2026年3月期 本決算

Point：九州の半導体工場建設に伴う建設機械・設備の販売状況

7433 伯東 2026年3月期 本決算

Point：半導体商社としての在庫水準と、次期の車載・産業向け需要

7481 尾家産業 2026年3月期 本決算

Point：外食・ヘルスケア向け業務用食材の需要回復と物流費

7483 ドウシシャ 2026年3月期 本決算

Point：自社開発の生活雑貨・家電のヒット状況と円安影響

7486 サンリン 2026年3月期 本決算

Point：長野エリアのLPガス販売とリフォーム事業の受注状況

7538 大水 2026年3月期 本決算

Point：水産品市況と取扱高の推移、物流効率化の進捗を確認

7565 萬世電機 2026年3月期 本決算

Point：三菱電機系商社としてのFA機器・ビル設備需要

7619 田中商事 2026年3月期 本決算

Point：電設資材の価格改定浸透と、首都圏再開発向けの出荷

7628 オーハシテクニカ 2026年3月期 本決算

Point：自動車部品のグローバル供給体制と、北米・中国の動向

8041 ＯＵＧHD 2026年3月期 本決算

Point：養殖事業の収益性と、水産卸売の価格転嫁進捗

8045 横浜丸魚 2026年3月期 本決算

Point：横浜市場の取扱増減と、次期に向けた収益構造改革

8059 第一実業 2026年3月期 本決算

Point：電池・半導体製造装置の受注残と、海外拠点の売上寄与

8078 阪和興業 2026年3月期 本決算

Point：鉄鋼製品の販売量と市況差益、配当性向の向上状況

8085 ナラサキ産業 2026年3月期 本決算

Point：北海道の設備投資関連受注と、船舶向け燃料販売の状況

8123 川辺 2026年3月期 本決算

Point：ハンカチ・雑貨のインバウンド需要とEC販売の伸び

8159 立花エレテック 2026年3月期 本決算

Point：半導体・デバイス事業の回復時期と、FAシステムの伸長

9857 英和 2026年3月期 本決算

Point：産業用計測機器の受注状況と、DX関連需要の取り込み

3154 メディアスHD 2026年6月期 3Q

Point：医療機器販売の病院集約効果とSPDサービスの普及度

3176 三洋貿易 2026年9月期 2Q

Point：ゴム・化学品の安定供給と新エネルギー関連の引き合い

7425 初穂商事 2026年12月期 1Q

Point：鋼製下地材の需要動向と、原材料コストの価格反映

【不動産業】

2981 ランディックス 2026年3月期 本決算

Point：富裕層向け住宅用地の成約単価とマッチング率の推移

3467 アグレ都市デザイン 2026年3月期 本決算

Point：首都圏での分譲住宅完売状況と、次期の用地仕入れ価格

3772 ウェルス・マネジメント 2026年3月期 本決算

Point：ホテル開発案件の売却進捗と、運営収益の積み上がり

8841 テーオーシー 2026年3月期 本決算

Point：TOCビルの建て替え計画に関する続報と賃貸稼働率

8844 コスモスイニシア 2026年3月期 本決算

Point：マンション分譲の利益率とアパートメントホテルの稼働

8881 日神グループHD 2026年3月期 本決算

Point：自社マンションの販売ペースと賃貸管理戸数の増加推移

8935 ＦＪネクストHD 2026年3月期 本決算

Point：資産運用型マンションの好調維持と次期の供給計画

166A タスキHD 2026年9月期 2Q

Point：経営統合後のシナジー発現とDXプラットフォーム売上

3245 ディア・ライフ 2026年9月期 2Q

Point：投資用マンションの売却スケジュールと仕入れ余力

3461 パルマ 2026年9月期 2Q

Point：セルフストレージの運営管理受託と受託施設の稼働率

3494 マリオン 2026年9月期 2Q

Point：不動産証券化商品の販売状況とストック賃料収入

5533 エリッツHD 2026年9月期 2Q

Point：関西圏の賃貸仲介件数と管理戸数の純増状況を確認

【精密機器】

7701 島津製作所 2026年3月期 本決算

Point：分析計測機器の世界シェア拡大と、アフターサービスの比率

7702 ＪＭＳ 2026年3月期 本決算

Point：透析関連の国内需要と、ASEANでの販売網構築状況

7717 ブイ・テクノロジー 2026年3月期 本決算

Point：有機EL・半導体関連装置の受注回復と新製品の寄与

7733 オリンパス 2026年3月期 本決算

Point：内視鏡事業の成長率と、次期の中期利益目標の見直し

8086 ニプロ 2026年3月期 本決算

Point：透析関連のグローバルシェア増と医薬品受託の収益性

【電気機器】

6479 ミネベアミツミ 2026年3月期 本決算

Point：HDD用ベアリングの底打ちと、半導体・車載部品の寄与

6513 オリジン 2026年3月期 本決算

Point：電源機器の需要動向と、半導体製造装置用電源の回復

6626 ＳＥＭＩＴＥＣ 2026年3月期 本決算

Point：センサーの用途拡大（EV・OA）と海外生産比率の向上

6644 大崎電気工業 2026年3月期 本決算

Point：スマートメーターの更新需要サイクルと次期の計画

6658 シライ電子工業 2026年3月期 本決算

Point：車載プリント配線板の受注と外観検査装置の販売

6718 アイホン 2026年3月期 本決算

Point：インターホンの更新需要とリニューアル提案の成果

6737 ＥＩＺＯ 2026年3月期 本決算

Point：医療・ヘルスケア向けモニターの販売数と為替影響

6741 日本信号 2026年3月期 本決算

Point：鉄道信号システム・ホームドアの設置進捗と次期受注予想

6752 パナソニック HD 2026年3月期 本決算

Point：車載電池事業の成長率と、各事業の収益性改善プラン

6753 シャープ 2026年3月期 本決算

Point：ディスプレイ事業の構造改革成果と、新規事業の黒字化

6763 帝国通信工業 2026年3月期 本決算

Point：車載・産業機器向け電子部品の受注回復とコスト改善

6797 名古屋電機工業 2026年3月期 本決算

Point：道路情報表示板の需要と、ITS関連の新技術採用状況

6798 ＳＭＫ 2026年3月期 本決算

Point：スマホ向けコネクタの需要と、EV向け新製品の進捗

6919 ケル 2026年3月期 本決算

Point：産業機器向けコネクタの在庫調整終了と次期増益率

6923 スタンレー電気 2026年3月期 本決算

Point：自動車用LEDランプの採用拡大とグローバル生産体制

6927 ヘリオス テクノ ホールディング 2026年3月期 本決算

Point：露光装置用ランプの需要と、子会社の業績寄与度

6963 ローム 2026年3月期 本決算

Point：SiCパワー半導体の売上成長と設備投資の進捗状況

6986 双葉電子工業 2026年3月期 本決算

Point：産業用プロポ・ドローンの受注動向と固定費の削減

6989 北陸電気工業 2026年3月期 本決算

Point：抵抗器の需要回復と、車載・家電向けの受注状況

7752 リコー 2026年3月期 本決算

Point：複合機からITサービスへの転換ペースと、次期の増益幅

6728 アルバック 2026年6月期 3Q

Point：ロジック・メモリ向け真空装置の受注と、中国市場

3105 日清紡HD 2026年12月期 1Q

Point：無線・通信事業の受注残と、ブレーキ摩擦材の採算性

【機械】

6103 オークマ 2026年3月期 本決算

Point：工作機械の受注底打ち時期と、次期の米欧・国内需要

6104 芝浦機械 2026年3月期 本決算

Point：射出成形機のEV向け受注と、中国市場の依存度を確認

6245 ヒラノテクシード 2026年3月期 本決算

Point：電池関連コーターの受注状況と、大型案件の売上計上

6257 藤商事 2026年3月期 本決算

Point：スマスロ・スマパチのヒット状況と次期のタイトル計画

6282 オイレス工業 2026年3月期 本決算

Point：免震・制震装置の受注と、自動車向けベアリングの推移

6332 月島HD 2026年3月期 本決算

Point：下水処理関連の官需受注と、民間向け設備投資の動向

6333 ＴＥＩＫＯＫＵ 2026年3月期 本決算

Point：産業用ポンプの受注残高と、原油価格連動の需要チェック

6335 東京機械製作所 2026年3月期 本決算

Point：新聞輪転機の更新需要と、新規事業の収益寄与を確認

6337 テセック 2026年3月期 本決算

Point：パワー半導体用テスターの受注動向と次期利益成長率

6351 鶴見製作所 2026年3月期 本決算

Point：水中ポンプの国内外需要と、下水道・建設向けの寄与

6367 ダイキン工業 2026年3月期 本決算

Point：北米・中国市場の空調需要と、欧州ヒートポンプの回復

6378 木村化工機 2026年3月期 本決算

Point：原子力・水素関連設備の受注進捗と利益率の改善幅

6381 アネスト岩田 2026年3月期 本決算

Point：エアコンプレッサーの海外販売比率と為替影響を精査

6392 ヤマダコーポレーション 2026年3月期 本決算

Point：自動車・一般産業向けポンプの販売状況と次期配当

6402 兼松エンジニアリング 2026年3月期 本決算

Point：強力吸引車・洗浄車の更新需要と環境インフラ関連

6408 小倉クラッチ 2026年3月期 本決算

Point：自動車用・一般産業用クラッチの受注と原価低減の進捗

6445 ジャノメ 2026年3月期 本決算

Point：卓上ロボットの産業需要と、家庭用ミシンの欧米販売

6460 セガサミーHD 2026年3月期 本決算

Point：ゲーム新作の販売本数と遊技機事業の次期投入サイクル

6471 日本精工 2026年3月期 本決算

Point：産業機械軸受の回復時期と、車載ステアリングの構造改革

7004 カナデビア 2026年3月期 本決算

Point：社名変更後初の決算環境装置の受注残と次期成長戦略

7022 サノヤスHD 2026年3月期 本決算

Point：プラント設営・維持管理の受注と、遊戯機械の稼働

6239 ナガオカ 2026年6月期 3Q

Point：石油精製・水処理用スクリーンの受注状況と中国動向

6143 ソディック 2026年12月期 1Q

Point：放電加工機の受注底打ちと、射出成形機の自動車向け

6440 ＪＵＫＩ 2026年12月期 1Q

Point：工業用ミシンの在庫調整進展とチップマウンタの需要

6459 大和冷機工業 2026年12月期 1Q

Point：業務用冷蔵庫・ショーケースの既存店買い替え需要

【輸送用機器】

5949 ユニプレス 2026年3月期 本決算

Point：日産向け比率の推移と、EV向け骨格部品の受注状況

7018 内海造船 2026年3月期 本決算

Point：船舶の新造価格上昇と受注残高、修繕船の採算性

7220 武蔵精密工業 2026年3月期 本決算

Point：ギヤ製品のEVシフト対応と、二輪車用需要の堅調さ

7231 トピー工業 2026年3月期 本決算

Point：建設機械向け足回り部品の需要と、鋼材価格の価格反映

7245 大同メタル工業 2026年3月期 本決算

Point：滑り軸受のシェア維持と、産業機械向け非自動車分野

7228 デイトナ 2026年12月期 1Q

Point：バイク用品の国内需要と、EC販売・海外卸の伸長度

【金属製品】

3443 川田テクノロジーズ 2026年3月期 本決算

Point：橋梁工事の受注と鉄骨事業の採算、ROE重視の還元

5909 コロナ 2026年3月期 本決算

Point：暖房・空調機器の季節変動とエコキュートの販売状況

5939 大谷工業 2026年3月期 本決算

Point：電力インフラ向け架線金物の需要と次期投資計画

5947 リンナイ 2026年3月期 本決算

Point：米国・豪州市場の給湯器需要と、水素関連の進捗

5952 アマテイ 2026年3月期 本決算

Point：住宅用釘の需要と、高付加価値ねじ製品の構成比

5969 ロブテックス 2026年3月期 本決算

Point：作業工具・ファスナーの国内外需要と生産コスト管理

5984 兼房 2026年3月期 本決算

Point：木材・金属加工用チップソーの受注と、海外売上比率

【鉄鋼】

5446 北越メタル 2026年3月期 本決算

Point：鋼材需要の動向と、エネルギー価格上昇のコスト転嫁

5449 大阪製鐵 2026年3月期 本決算

Point：形鋼の販売単価とマージンの推移、次期の建設需要

5461 中部鋼鈑 2026年3月期 本決算

Point：厚板需要とスクラップ価格の推移、配当利回りの確認

5541 大平洋金属 2026年3月期 本決算

Point：フェロニッケル市況と在庫評価損益、電力コスト

5697 サンユウ 2026年3月期 本決算

Point：磨棒鋼・冷間圧造用鋼線の受注と自動車・産業向け

5563 新日本電工 2026年12月期 1Q

Point：合金鉄の市況と販売数量、リチウム電池材料の進捗

【非鉄金属】

5715 古河機械金属 2026年3月期 本決算

Point：さく岩機などの機械事業の好調持続と非鉄市況

5729 日本精鉱 2026年3月期 本決算

Point：アンチモン市況と販売動向、次期の利益目標を把握

5801 古河電気工業 2026年3月期 本決算

Point：光ファイバー事業の在庫調整解消と次期の収益回復

5802 住友電気工業 2026年3月期 本決算

Point：ワイヤーハーネスの需要回復と光関連・半導体の寄与

5820 三ッ星 2026年3月期 本決算

Point：電線・ケーブルの販売と、住宅・産業用需要の動向

5851 リョービ 2026年12月期 1Q

Point：自動車向けダイカストの受注状況とギガキャストの進捗

【銀行業】

5831 しずおかフィナンシャルグループ 2026年3月期 本決算

Point：貸出金利ざやの拡大状況と、有価証券運用・資本政策

7184 富山第一銀行 2026年3月期 本決算

Point：地元貸出の伸びと、金利上昇局面での利ザヤ改善

7189 西日本フィナンシャルHD 2026年3月期 本決算

Point：九州の半導体関連投資に伴う資金需要と非利息収益

8308 りそなHD 2026年3月期 本決算

Point：純金利収入の伸びと、DXを通じた手数料収益の状況

8338 筑波銀行 2026年3月期 本決算

Point：茨城県内の貸出金シェアと、次期に向けたコスト削減

8349 東北銀行 2026年3月期 本決算

Point：岩手基盤の貸出動向と、信用コストのコントロール

8365 富山銀行 2026年3月期 本決算

Point：店舗戦略の成果と、地元中小企業向け支援の収益貢献

8368 百五銀行 2026年3月期 本決算

Point：三重・愛知での貸出拡大と、有価証券運用の健全性

8387 四国銀行 2026年3月期 本決算

Point：四国4県の広域連携効果と、貸出・資産運用のバランス

8392 大分銀行 2026年3月期 本決算

Point：貸出残高の推移と、地域活性化ファンド等の成果

8393 宮崎銀行 2026年3月期 本決算

Point：住宅ローン等のリテール部門と、金利改定の収益寄与

8395 佐賀銀行 2026年3月期 本決算

Point：九州の成長分野への貸出と、次期の与信費用見通し

8399 琉球銀行 2026年3月期 本決算

Point：沖縄の観光需要に伴う資金需要と個人ローンの伸び

8522 名古屋銀行 2026年3月期 本決算

Point：愛知圏の製造業向け貸出と、事業承継支援の収益

8544 京葉銀行 2026年3月期 本決算

Point：千葉県内の住宅ローン好調維持と、法人貸出の利ザヤ

8558 東和銀行 2026年3月期 本決算

Point：対面コンサルティングの成果と、不良債権処理の状況

【その他金融業】

7198 ＳＢＩアルヒ 2026年3月期 本決算

Point：フラット35の実行件数と、SBIグループとの提携成果

8424 芙蓉総合リース 2026年3月期 本決算

Point：航空機・不動産リースの収益貢献と、中計の進捗

8572 アコム 2026年3月期 本決算

Point：ローン残高の純増数と、利息返還請求の動向を注視

8789 フィンテック グローバル 2026年9月期 2Q

Point：投資銀行業務の案件組成数と、ムーミンバレーパークの状況

【証券・商品先物取引業】

8698 マネックスグループ 2026年3月期 本決算

Point：米国株取引・暗号資産の収益動向とNTTドコモ提携効果

8705 日産証券グループ 2026年3月期 本決算

Point：商品先物・証券の受入手数料と、自己売買部門の損益

8742 小林洋行 2026年3月期 本決算

Point：既存の対面営業に加え、ネット取引等の基盤拡大状況

【保険業】

7326 ＳＢＩインシュアランスグループ 2026年3月期 本決算

Point：ネット損保・生保の契約件数増とSBIエコシステム活用

8715 アニコム HD 2026年3月期 本決算

Point：ペット保険の正味収入保険料と、損害率のコントロール

【陸運業】

9005 東急 2026年3月期 本決算

Point：鉄道の乗客数回復と、渋谷再開発・ホテル事業の利益

9037 ハマキョウレックス 2026年3月期 本決算

Point：3PL事業の新規受託案件数と、物流2024年問題への対応

9039 サカイ引越センター 2026年3月期 本決算

Point：引越件数と単価の動向、人材確保にかかるコスト増

9045 京阪HD 2026年3月期 本決算

Point：観光客回復によるホテル・百貨店の収益増と不動産売却

9049 京福電気鉄道 2026年3月期 本決算

Point：嵐山観光の回復状況と、沿線開発の収益貢献度

9057 遠州トラック 2026年3月期 本決算

Point：住友倉庫グループとの連携と、中部エリアの物流需要

9083 神姫バス 2026年3月期 本決算

Point：路線バスの収支改善と、観光バス・不動産事業の収益

【海運業】

9171 栗林商船 2026年3月期 本決算

Point：内航船の荷動きと、フェリー運航等の採算性を確認

【倉庫・運輸関連業】

9303 住友倉庫 2026年3月期 本決算

Point：倉庫稼働率と、物流不動産売却益の有無を確認

9312 ケイヒン 2026年3月期 本決算

Point：国際物流の荷動きと、倉庫・配送の効率化状況

【電気・ガス業】

9513 電源開発 2026年3月期 本決算

Point：電力卸売の採算性と、再生可能エネルギー開発の進捗

9517 イーレックス 2026年3月期 本決算

Point：バイオマス発電の稼働率と、燃料確保の安定性

9514 エフオン 2026年6月期 3Q

Point：自社運営バイオマス発電所の稼働と燃料チップ調達

【繊維製品】

3571 ソトー 2026年3月期 本決算

Point：染色整理の受注動向と、高付加価値素材への注力

3583 オーベクス 2026年3月期 本決算

Point：ペン先チップの需要と、メディカル関連の成長性

【パルプ・紙】

3958 笹徳印刷 2026年6月期 3Q

Point：商業印刷・包装資材の需要と原材料コストの転嫁

3948 光ビジネスフォーム 2026年12月期 1Q

Point：BPO事業の受注状況と、データ印字の案件数

【ガラス・土石製品】

5233 太平洋セメント 2026年3月期 本決算

Point：セメント価格改定の浸透と、米国事業の収益性

5331 ノリタケ 2026年3月期 本決算

Point：工業用砥石の需要と、セラミックス関連の新分野

【石油・石炭製品】

5011 ニチレキグループ 2026年3月期 本決算

Point：アスファルト乳剤の需要と、道路メンテナンス工事

5019 出光興産 2026年3月期 本決算

Point：原油価格変動と在庫評価損益、次世代エネルギー投資

5021 コスモエネルギーHD 2026年3月期 本決算

Point：製油所の稼働率と、株主還元方針の変更の有無

【その他製品】

7867 タカラトミー 2026年3月期 本決算

Point：トミカ・プラレール等の主力品と、次期IP戦略

7906 ヨネックス 2026年3月期 本決算

Point：海外（特に中国・米国）のバドミントン・ゴルフ需要

7939 研創 2026年3月期 本決算

Point：サイン・ディスプレイ事業の受注と次期の見通し

8022 美津濃 2026年3月期 本決算

Point：競技スポーツ用品の回復と、ワーキング用品の拡大

7806 ＭＴＧ 2026年9月期 2Q

Point：ReFaブランドの販売チャネル拡大と新製品の反響

7915 ＮＩＳＳＨＡ 2026年12月期 1Q

Point：デバイス事業の回復とメディカル事業の安定成長

※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。