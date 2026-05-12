「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）トレセンで長く働いていると、厩舎関係者のご厚意で記念グッズ（ブルゾンやキャップなど）をいただくことがある。収集癖のない私は、感謝を込めて着倒すことが多いのだが、思い入れの深い何点かは、自宅に丁重に飾らせてもらっている。縁あって、２つ飾ってある調教ゼッケンはともに岡浩二オーナーの所有馬のもの。１つは毎日のように厩舎へ足を運んで取材した“熊本産の星”ヨカヨ