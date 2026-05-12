「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）

トレセンで長く働いていると、厩舎関係者のご厚意で記念グッズ（ブルゾンやキャップなど）をいただくことがある。収集癖のない私は、感謝を込めて着倒すことが多いのだが、思い入れの深い何点かは、自宅に丁重に飾らせてもらっている。

縁あって、２つ飾ってある調教ゼッケンはともに岡浩二オーナーの所有馬のもの。１つは毎日のように厩舎へ足を運んで取材した“熊本産の星”ヨカヨカ。もう１つは、旧友の若林助手が２１年エリザベス女王杯で大仕事を成し遂げたアカイイトの“１番”ゼッケンだ。

それゆえ、アカイイトの全妹に当たるアイサンサンは、デビュー時から注目していた。姉と同じ青鹿毛の馬体。引退時に５２０キロを超えていた姉に比べてコンパクトに出たが、スピード＆機敏さを生かしてメキメキと地力を強化し、新天地の橋田厩舎で愛知杯を制覇。一気に重賞ウイナーの仲間入りを果たした。

恐らく、５つ上の姉アカイイトの活躍によって再度キズナを配合したと思われるが、父キズナ×母父シンボリクリスエスと言えば、東京のマイルＧ１を３勝した名牝ソングラインや、重賞２勝馬ジューンテイクを輩出しており、勝ち上がり率が高く、かつ成長力に富んだ配合だ。デビューを控える２歳の牡馬＆１歳の牝馬も全きょうだいで、岡オーナーのキズナへの信頼度が伝わってくる。