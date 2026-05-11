長岡花火を舞台にしたアニメ映画「君と花火と約束と」が7月に公開されます。11日原作者が長岡市などを訪れ、原作を寄贈しました。 長岡市役所で磯田達伸市長と面会したのは、作者の真戸香さんです。 ◆真戸香さん 「長岡花火は知っていたが、空襲や白菊やフェニックスへの思いがわかっていないこともあったので勉強した」 クレジット戦没者への慰霊と平和を願う長岡花火を舞台にしたアニメ映画、「君と花火と約束と