◆関西六大学野球春季リーグ戦第６節２回戦大商大８―１神院大（１１日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）大商大が連勝で勝ち点を３とし、２季ぶりの優勝へ前進した。先発したプロ注目左腕・星野世那（４年＝近江）は６回を１失点。７三振を奪い、３勝目を挙げた。ネット裏にはＮＰＢ７球団のスカウトが見守る中、最速１４９キロを計測。「ランナーを出す場面が多かったけれど、しっかり要所を締めることができた。三振を取りた