◆関西六大学野球春季リーグ戦 第６節２回戦 大商大８―１神院大（１１日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）

大商大が連勝で勝ち点を３とし、２季ぶりの優勝へ前進した。先発したプロ注目左腕・星野世那（４年＝近江）は６回を１失点。７三振を奪い、３勝目を挙げた。

ネット裏にはＮＰＢ７球団のスカウトが見守る中、最速１４９キロを計測。「ランナーを出す場面が多かったけれど、しっかり要所を締めることができた。三振を取りたい場面で三振を取ることができた」と胸を張った。

チームは第１節の大経大戦で勝ち点を落としてから６連勝。勝ち点を３に積み上げた。星野も黒星スタートとなったが「そこから修正して、安定したピッチングができています」とうなずいた。

近江では西武・山田陽翔と同期で、背番号１０を付けた。「（高校時代は）山田に頼り切りで、ベンチで申し訳ない気持ちだった。（大学では）チームから頼られる存在になりたかった」と猛練習で急成長した。

１６日からの第７節の龍谷大戦で勝ち点を取れば優勝し、大学選手権出場が決まる。「あくまで目標は日本一なので、（リーグ戦でも）全国大会につながる白星を挙げたい」と意気込んだ。