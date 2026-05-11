去年の国勢調査の速報値が公表され、石川県の人口は5年前の調査から4万4000人余り減り、110万人を割り込みました。県は11日、部局横断の会議を開き、人口減少の対策を強化する方針を確認しました。11日に石川県庁で開かれた人口減少の対策を協議する会議。石川県・山野 之義 知事：「(人口減少を)皮膚感覚として感じていたが、改めて(国勢調査の)数字で、その重さを受け止めているところ」国勢調査の速報値によりますと、去年10月1