日本サッカー協会（JFA）は11日、都内で会見を開き、海外を拠点に活動しているタレントを発掘するプロジェクトを始動させることを発表した。U―16、15世代（10年1月1日〜11年12月31日生まれ）で、日本国籍を有する、または父母のいずれかが日本国籍を有する選手を対象に米カリフォルニア州でキャンプを実施。参加人数は25人程度を予定しており、この日から6月12日までウェブで参加希望者を募集する。日本サッカーの強化につな