中国のバイクメーカー、張雪機車（ZXMOTO）が世界スーパーバイク選手権（WSBK）で優勝したのに続き、中国の自動車メーカー吉利もツーリングカーの世界最高峰レース、FIA TCRワールドツアーで好成績を収めました。2026年FIA TCRワールドツアー開幕戦が5月10日、イタリア・ミサノ・ワールド・サーキットで開催され、全レース日程を終えました。初参戦となった吉利中国星チームは大きな成果を挙げ、中国人ドライバーの馬青驊が