8日、フリーマーケットアプリの「メルカリ」は、日本マクドナルドが15日より発売する「ハッピーセット」のおまけとして付属する人気キャラクター「ちいかわ」の人形の出品を停止すると発表した。 メルカリによると、発売前に商品の出品禁止措置を取るのははじめてのことであり、メルカリのほかYahoo!やLINE、楽天といったフリマアプリを提供している企業も同様の措置を取るという。 今回、「ちいかわ