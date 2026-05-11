国分グループ本社は、フェアトレードの理解を広める国際的な啓発期間である世界フェアトレードデー（毎年5月第2土曜）、および5月のフェアトレード月間に合わせ、認定NPO法人フェアトレード・ラベル・ジャパン（FLJ）が主催する「フェアトレード ミリオンアクションキャンペーン」に参画する。同キャンペーンは5月末までの期間中、フェアトレード認証商品の購入やSNS投稿など1アクションにつき1円が開発途上国の生産者に寄付さ