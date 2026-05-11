国分グループ フェアトレード啓発へキャンペーン参画

国分グループ本社は、フェアトレードの理解を広める国際的な啓発期間である世界フェアトレードデー（毎年5月第2土曜）、および5月のフェアトレード月間に合わせ、認定NPO法人フェアトレード・ラベル・ジャパン（FLJ）が主催する「フェアトレード ミリオンアクションキャンペーン」に参画する。

同キャンペーンは5月末までの期間中、フェアトレード認証商品の購入やSNS投稿など1アクションにつき1円が開発途上国の生産者に寄付される。一人ひとりの行動が、地球の環境と私たちの未来を守ることにつながる、国内最大級のフェアトレード啓発イベント。

国分グループは、同キャンペーンの趣旨に賛同。今年のキャンペーンテーマである「“いいもの”の先に、“いい世界”を。」に基づき、セレクトショップ「ROJI日本橋」でのPOP掲示や「ROJI日本橋ONLINE STORE」での特設ページ設置、社員参加型フォトコンテストの実施を通じ、持続可能な社会の実現に向けてフェアトレード認証商品を含む「サステナブルカテゴリーの拡大」を加速させる。

「ROJI日本橋」

具体的な取り組みとして、実店舗の「ROJI日本橋」では期間中、自社のフェアトレード認証商品をキャンペーンPOPでPR。ECサイトの「ROJI日本橋ONLINE STORE」では特設ページを開設、商品の背景にあるストーリーとともに対象商品の販売を実施する。また、社員一人ひとりのフェアトレードへの主体的な関与を促進するため、社内フォトコンテストを実施。コンテストへの応募数はキャンペーンのアカウントとしてカウントし、寄付を通じて開発途上国の生産者を支援する。

なお、日本におけるフェアトレード認知率は39.3％（出典：国民生活センター「ウェブ版国民生活」2023年10月号）にとどまっており、欧米諸国と比較して向上の余地があるといわれている。

国分グループでは生産者と生活者をつなぐ卸売業の立場から、「サステナブルカテゴリー」の確立と強化、フェアトレードの認知・理解浸透、開発途上国の生産者支援を推進している。

国分グループが取り扱うオリジナル商品・開発商品では、オランダ発のフェアトレードチョコレート「トニーズチョコロンリー」、「第2回フェアトレード・ジャパンアワード2025」を受賞した「鎌倉焙煎珈琲フェアトレードかまくらブレンド」、国際フェアトレード認証を取得した南アフリカワイン「KWVカフェ・カルチャー」など、サステナブル商品の取り組みを強化している。

「鎌倉焙煎珈琲フェアトレードかまくらブレンド」

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