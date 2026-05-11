「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」 忙しい毎日を過ごすあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、「わたしも仕事も、もっと輝く運勢ガイド」。 占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。 今回は、2026年度上半期の 「キャリア・仕事運」 を紹介します。 おひつじ座（3月21日～4月19日生まれ） 2026年