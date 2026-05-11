「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」

忙しい毎日を過ごすあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、「わたしも仕事も、もっと輝く運勢ガイド」。

占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。

今回は、2026年度上半期の 「キャリア・仕事運」 を紹介します。

おひつじ座（3月21日～4月19日生まれ）

2026年から2028年くらいまでは 「自分を鍛える」時期 に当たっています。

その初期段階として、この春は仕事面で気持ちを引き締めずにはいられないような出来事が起こりそう。

今まではやる気とタフネスで動いていたことも、何かとプレッシャーを感じたり、背負うものの大きさに怖気づいたりしがちです。

ただ、ここで課せられた義務に真剣に応えていくことで、周囲から 「任せてもらえる」器 になれることも事実。

大事なのは自分を過小評価しないこと、それから 「時間をかけることを恐れない」 ということです。

特に4月中旬から5月中旬にかけては特別なパワーが宿る好調期。

持ち前の能力を、存分に発揮していきましょう。 転職は誠意と情熱がカギ に。

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おうし座（4月20日～5月20日生まれ）

魂の自由を得たこの春のあなたは、いつの間にか仕事に対する思いが大きく変わっていることに気づくかも。

「何を選ぶのも、自分の自由だ」と思ってみると、これまでとは違う可能性も視野に入ってくるかもしれません。

なお、AIの台頭やトレンドの変化によって、スキルセットを見直す必要に迫られる暗示も出ています。

「自分はこれができるから安心」、「食いっぱぐれることはない」と思っていた人も、 新しい技術や知識は積極的にインプット をはかっていくといいでしょう。そのための学びの場は、容易にアクセス可能であるはずです。

転職でリモートワークを目指している人は、7月以降に条件と合致する求人を見つけやすくなるでしょう。 マメに情報収集 を。

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ふたご座（5月21日～6月21日生まれ）

6月末までは、ここまで積み上げてきた知識やスキルをいかに活かせるかがカギ。

ビジネススキームもワークスタイルもものすごい勢いで変化している時代のなかでも、 「変化しない本質」 というものはありますね。

自分の何が本質になりうるか考えると同時に、強みとして磨き続ける意欲を持っておくといいでしょう。

7月以降はアクティブに。

2025年後半あたりから少々「身動きがしにくい」と感じていた人は、ここから一気に持ち前の軽やかさを発揮していけます。

特にビビッドな変化を感じられるのは、あなたのところに流れ込んでくる情報の量。

自分のなかにストックするばかりではなく、発信に力を入れるなど 「情報のハブになる」 意識を持つといいでしょう。

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かに座（6月22日～7月22日生まれ）

キャリアにおける 「理想と現実のギャップ」 といかに向き合うかがこの時期のメインテーマ。

「理想はこうだけど、現実としては難しいよね」などと理屈で自分を納得させるのではなく、 「じゃあ、どうするか」 を真正面から考えるような出来事が起こるはずです。

特に4月中旬から5月中旬にかけては強気に動いてみたい時期。

難題とわかっていても、 無我夢中で食らいついていきたいテーマ が見つかる人は多そうです。

そんな熱意のなかに、 新たな使命 も見えてくるのかもしれません。

7月末以降はプレッシャーが軽減。

環境に振り回されがちだった人も、自分のペースを取り戻していけるでしょう。

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しし座（7月23日～8月22日生まれ）

2018年頃から続いていた 「キャリアの改革」 が4月末に一段落します。

働き方を大きく変えたり、まさかと思うような転職をしたりと、7年前は想像もしなかった未来に今、生きていることを再認識する人はとても多そうです。

誰もチャレンジしたことのないテーマを前に、試行錯誤を繰り返したこともあったでしょうか。頑張っていらっしゃいましたね。

ここで獲得した 「自由に生きる力」 はこれからのあなたを、頼もしく支えてくれるはずです。

そんななか、7月以降は活気のレベルが一段、上がります。

「このレベルのオファーが自分に！？」と驚かされたり、胸が高鳴るようなプロジェクトにジョインしたりと、引っ張りだこの状態に。

欲しいチャンスは全部つかんで 。

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おとめ座（8月23日～9月22日生まれ）

ここまで築いてきたキャリアにこだわらず、 新たな挑戦 に打って出る人が多そうです。

今まで信念を持ってフルコミットしてきたものを手放すのは、勇気がいること。それでも、「違うやり方もアリじゃない？」と、 新たな試行錯誤 をせずにはいられない心境になるのですね。

旧態依然とした組織を抜けて転職をはかる人は多いでしょうし、 「新時代のキャリア」 をみずから打ち出していく人も多そうです。

AIの台頭、リモートワークの定着、正社員にとらわれないワークスタイルの多様化と、キャリアをめぐる動きがどんどん自由になっていく現代。その最先端の担い手となる人は、多いのだろうと思います。

「今まで通り」にこだわりすぎると逆に「時代の変化に振り回される」ような状況に陥りやすいので、 持ち前の柔軟性 をしっかり発揮して。

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てんびん座（9月23日～10月23日生まれ）

仕事運に勢いがあるのは6月末まで。

ポジションが上がったり、責任ある仕事を任されたりと、 キャリアの幅 が広がり厚みも増していきます。

野心を持って欲張りにやっていくのもいいと思うのですが、今期からは評価軸において 「信頼」や「責任感」のウェイト が増しています。

自分がどう振る舞えば相手が信頼してくれるか 、常に意識しながら仕事と向き合ってみたいところです。

転職にも追い風が吹きますから、 組織のなかで自分がどう貢献できるのか 、明確にイメージすることができる企業には積極的に働きかけてみるといいでしょう。

7月以降は仲間に恵まれます。

スタンドプレーが好きな人も、敢えて チームプレー に目を向けると得るものが多いでしょう。

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さそり座（10月24日～11月22日生まれ）

仕事運にブーストがかかるのはなんといっても7月以降。

ここから2027年7月末までは、 キャリアにおける躍進期 です。

自分から積極的に行動を起こす ことで、チャンスはいくらでも舞い込んでくるはず。

転職を考えている人は「今の仕事が嫌だから」ではなく「これがやりたいから」「このジャンルで貢献したいから」といった ポジティブな意欲 からアクションを起こすといいでしょう。

ともあれ、理想を語るばかりではこの時期の運は動きません。

地に足のついた努力 をし、必ず結果を出すこと。若手であれば 「一人前」と言えるレベルまで成長する こと。

それでこそ、この時期は運が味方してくれるのです。

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いて座（11月23日～12月21日生まれ）

6月いっぱいまでは集中力が増し、いつも以上に 深く深く“究める”ような仕事 ができるでしょう。

あれこれ手を出すよりも、 専門分野や関心のあるテーマに絞って徹底的に掘り下げる のがベスト。他の追随を許さない成果を出せる人は多いはずです。

人間関係は突然変わります。

懇意にしていた担当者が急に配置換えになったり、ゼロから人脈を作る必要性に迫られたりと想定外のことも起こりますが、不安には思わなくてOK。古いしがらみからも解放され、あなたが自由に動けるリレーションシップを作っていけるからです。

離れていく人を後追いすることに意味はありません。 これまでの感謝の気持ちを示して、次に進んで 。

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やぎ座（12月22日～1月19日生まれ）

「自分が抜けたら仕事が回らない」「他にできることがない」などと、今の環境に自分を縛りつける思い込みがある場合、4月末以降は「そんなことはない」というメッセージがあちこちから飛び込んできます。

もし、理不尽な思いを押し込めるようにして自己犠牲を払ってきた場合は、突然仕事がなくなるなどちょっと驚くような展開も待ち受けていそう。動揺や不安も伴うでしょうが、そうなることで自分をがんじがらめにしている鎖を断ち切り、自由な働き方を実現していけるのです。

想定外の展開は、むしろ歓迎してOKです 。

特に6月いっぱいまでは人に恵まれるときでもあり、 困ったときは信頼できる人に相談 してみるといいでしょう。新たな転機は、すぐそばにありそうです。

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みずがめ座（1月20日～2月18日生まれ）

6月までは地味に忙しく、常に何かに追い立てられているような気忙しい日々が続きそう。

といっても、ここでの頑張りはただの徒労で終わるわけではなく、 あなたの頑張りを見てくれている人がかならずいます 。

無理のない範囲でベストを尽くしてみると、まわりの人からの信頼を勝ち取ることができるでしょう。

それを実感するのが7月以降。

あなたの評判は皆の知るところとなり、新たなオファーも信頼をベースにして進んでいきます。

自分が預かり知らぬところで誰かが褒めてくれていた、などといったミラクルもあるかもしれません。

オーバーワークに陥らないよう注意は必要ですが、 持ち前のポテンシャルをしっかり発揮して いきたいところです。

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うお座（2月19日～3月20日生まれ）

6月まではプライベートが充実しますが、決して「仕事を放ったらかしにして」といったニュアンスはありません。

むしろ仕事面では「まだまだ努力が足りない」と感じやすく──もう十分、頑張っているのですが、 たゆまぬ向上心 がそうした意識を生んでしまうのでしょう。

こうした思考パターンを払拭するには、 日々の努力を記録する のはいい選択に。

「これだけ積み上げたのだから、きっとうまくいく」「努力すれば必ず実るわけではないけれど、努力したことは必ず残り、また別の所で役立つときが来る」などと意識を高めていきたいところです。

7月以降はとことんストイックに。

自分に課せられたものをパーフェクトにこなして周囲の信頼を勝ち取る時期です。

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