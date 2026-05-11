「ドジャース２−７ブレーブス」（１０日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場し、七回２死一、二塁の好機に凡退するなど、４打数無安打。４試合ぶりノーヒットでチームの勝利につなげることはできなかった。チームは２連敗となった。負傷で戦列を離れていたベッツが１１日にメジャー復帰することもあり、試合後の会見では記者から打順に関する質問も出た。ロバーツ監督は大谷の打順について