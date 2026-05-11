久保建英は後半9分に交代したスペイン1部レアル・ソシエダは現地時間5月9日にラ・リーガ第35節でベティスと対戦し、2-2で引き分けた。先発したMF久保建英は右サイドから変幻自在のパスで何度もチャンスを作り出した。右サイドで2試合ぶりに先発となった久保。前半8分に右サイドから絶妙なタイミングで繰り出したスルーパスがFWオーリ・オスカルソンに通り、最初の決定機を生み出すなど序盤からフルスロットル。同26分にも中央