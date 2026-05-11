久保建英は後半9分に交代した

スペイン1部レアル・ソシエダは現地時間5月9日にラ・リーガ第35節でベティスと対戦し、2-2で引き分けた。

先発したMF久保建英は右サイドから変幻自在のパスで何度もチャンスを作り出した。

右サイドで2試合ぶりに先発となった久保。前半8分に右サイドから絶妙なタイミングで繰り出したスルーパスがFWオーリ・オスカルソンに通り、最初の決定機を生み出すなど序盤からフルスロットル。同26分にも中央へのダイレクトスルーパスをオスカルソンへと届け、再び決定機を作った。

極め付きは同36分。再び右サイドから中に切れ込むと、パスコースをDF2人が防いだ中、浮き球のパスを選択。DFラインの裏へ飛び出したオスカルソンへ、絶妙なパスを送り届けた。いずれも得点につながらなかったものの、類まれなるパスセンスを示した。

DAZNの公式Xがこのシーンを公開すると、SNSのファンも反応。「絶品」「パスやばすぎ」「このラストパスのアイディア」「いい感じに仕上がってきてそう」「神パス製造機」「久保の調子は上向きそうで安心」といったコメントが寄せられた。それと同時に、久保のチャンスメークが得点につながらなかったことに対して「相変わらず決定機演出しても決め切れないね」「でも入らない…」「数字ほしいな」といった声も挙がっていた。

2点を先行されたソシエダだが、後半にオスカルソンとFWミケル・オヤルサバルのゴールで追いついて2-2の引き分けに持ち込んだ。久保は後半9分にMFパブロ・マリンとの交代でピッチを後にした。（FOOTBALL ZONE編集部）