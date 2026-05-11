◆米大リーグブルージェイズ１―６エンゼルス（１０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手が、初回２死二塁の先制機に３〜４月の月間最優秀投手賞に選出された相手先発ソリアーノから左翼線へ適時二塁打を放ち、渡米後最長となっている連続試合安打を「９」に更新。連続試合出塁を「１２」とした。４打数１安打１打点１三振で打率は２割４分８厘。チームは２回以降、立ち直ったソリアーノ