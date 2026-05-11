◆米大リーグ ブルージェイズ１―６エンゼルス（１０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手が、初回２死二塁の先制機に３〜４月の月間最優秀投手賞に選出された相手先発ソリアーノから左翼線へ適時二塁打を放ち、渡米後最長となっている連続試合安打を「９」に更新。連続試合出塁を「１２」とした。４打数１安打１打点１三振で打率は２割４分８厘。チームは２回以降、立ち直ったソリアーノに封じられ逆転負けした。

「ピンクの岡本」が、また打った。ピンクのバット、手袋、ストッキング、スパイクに、薄ピンクの腕サポーターと”母の日仕様”で迎えた第１打席。初回２死二塁の先制機に、内寄り低めの９６・８マイル（約１５５・８キロ）のシンカーを捉えた。打球速度１０１・７マイル（約１６３・７キロ）の鋭い当たりは左翼線へ。一塁走者が先制のホームにかえり、二塁に達した岡本は、両手拳を前に出して笑顔をみせた。渡米後最長となっていた連続試合安打は９に。連続試合出塁は１２に伸びた。３試合連続打点は、自己最長タイだ。

今３連戦では、先月２０日から敵地で無安打に封じられた３人の先発が並んだ。初戦デトマーズ、第２戦コハノビツに続き、ソリアーノと３人から揃って雪辱の適時打を放った。「同じ投手に２回抑えられるのは嫌なんで。次は打ったろう！という気持ち」という反骨心を信条とする岡本の”リベンジシリーズ”となった。３〜４月に７試合に登板して５勝１敗、防御率０・８４、４９奪三振で月間最優秀投手となったソリアーノの武器であるシンカーを攻略。過去の対戦から球筋、配球をイメージし、攻略を練る適応力がその根底にある。

「彼の適応力は、打席の立ち位置を含め、スイング、読み、どれも素晴らしい。この３週間を振り返ると、彼は間違いなくチームで最も優れた打者の１人。きょうも証明された。彼は調子をつかんでいるし、大きな信頼を寄せている。まさに期待通りだ」とシュナイダー監督は、打率１割台から約３週間でのＶ字回復に目を細める。１０本塁打、２５打点、長打率・４８３、ＯＰＳ・８１４はチームトップ。開幕４０試合を消化して、日本から来たルーキーは、今やブルージェイズの看板選手となっている。