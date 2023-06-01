【モデルプレス＝2026/05/11】千葉・幕張メッセにて8日から10日にかけて、Kカルチャ―フェスティバル「KCON JAPAN 2026」が開催された。ここでは10日に行われた「M COUNTDOWN STAGE」の様子をまとめる。【写真】人気ボーイズグループ2組がガールズグループ名曲カバー◆KCON「Mカ」最終日にZEROBASEONE・&TEAM・ME:Iら登場{3‐4|img:center:w700:cap}10日の公演はKEYVITUP（キービラップ）、AxMxP（アンプ）のプレショーからス