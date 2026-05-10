バーチャル・シンガー / ラッパーの導凰が、5月20日(水)に5thシングル「Heart on Fire (Prod. JitteryJackal)」を配信リリースすることを発表した。「Heart on Fire (Prod. JitteryJackal)」はイントロから最高火力で圧倒するドライヴィン・ヴェイパーウェイヴで、電脳世界の夜をトップギアで駆け抜けるナンバー。デビュー曲「HypeX」ぶりとなる辻村有記と小林樹音(JitteryJackal)のタッグによる楽曲となっている。また、リリース