導凰、新曲「Heart on Fire (Prod. JitteryJackal)」リリース決定。MV公開後に重大発表も
バーチャル・シンガー / ラッパーの導凰が、5月20日(水)に5thシングル「Heart on Fire (Prod. JitteryJackal)」を配信リリースすることを発表した。
「Heart on Fire (Prod. JitteryJackal)」はイントロから最高火力で圧倒するドライヴィン・ヴェイパーウェイヴで、電脳世界の夜をトップギアで駆け抜けるナンバー。デビュー曲「HypeX」ぶりとなる辻村有記と小林樹音(JitteryJackal)のタッグによる楽曲となっている。
また、リリース日の20:00には同曲のミュージックビデオをHAMMER COLLECTIVE公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開、さらにその後5月20日(水) 21:00よりYouTubeライブにて導凰より重大発表が行なわれることも発表された。今後の展開にも注目が集まるところだ。
■導凰「Heart on Fire (Prod. JitteryJackal)」
2026年5月20日（水）配信スタート
https://lnk.to/TAO_HeartonFire
[収録楽曲]Heart on Fire (Prod. JitteryJackal)
Lyrics Yuki Tsujimura Music & Produced by Junet Kobayashi (JitteryJackal)Heart on Fire (Prod. JitteryJackal) - Instrumental
(C) 2026 PONY CANYON INC.
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◆導凰 - TAO Official X