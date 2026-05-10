不動産投資・運営の山八商事は、運営するショッピングセンター「クラスポ蒲郡」（愛知県蒲郡市鹿島町）で、屋上に大規模太陽光発電設備を設置した。年間で約52万5,000キロワット時の電力を生む見込みで、店舗の照明などに自家消費することにより、一般家庭80世帯分の二酸化炭素（CO2）排出量に相当する年間約220トンを削減する。【こちらも】表参道駅直結の14階建て複合ビル、開発に着手東京メトロとサンケイビル屋上に設置