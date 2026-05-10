【その他の画像・動画等を元記事で観る】 アイナ・ジ・エンドが自身のYouTubeにて公開しているドキュメンタリーシリーズ「Story of AiNA THE END #5」にて、配信中の新曲「ルミナス - Luminous」の楽曲制作からMV撮影、初パフォーマンスまでの密着映像を公開した。 ■密着映像には「仲間」というテーマを軸に、妥協を許さないアイナの姿が！ 本楽曲は、TVアニメ『ONE PIECE』オープニング主題