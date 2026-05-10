アイナ・ジ・エンド、新曲「ルミナス - Luminous」制作ドキュメント映像公開

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アイナ・ジ・エンドが自身のYouTubeにて公開しているドキュメンタリーシリーズ「Story of AiNA THE END #5」にて、配信中の新曲「ルミナス - Luminous」の楽曲制作からMV撮影、初パフォーマンスまでの密着映像を公開した。

■密着映像には「仲間」というテーマを軸に、妥協を許さないアイナの姿が！

本楽曲は、TVアニメ『ONE PIECE』オープニング主題歌に書き下ろした楽曲で、今までで一番楽曲制作が大変だったと語るアイナ・ジ・エンド。

自分らしさと作品の世界観を両立させる葛藤や、アイナの旧友の清水舞手とのコレオ制作過程など、「仲間」というテーマを軸に、妥協を許さないアイナの姿が映し出されている。新曲「ルミナス - Luminous」と共にチェックしておきたい。

■リリース情報

2026.04.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ルミナス - Luminous」

■関連リンク

アイナ・ジ・エンド OFFICIAL SITE

https://ainatheend.jp/