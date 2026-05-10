4月28日に公開された財政制度等審議会の資料の中で、会社員等の健康保険の「被扶養者制度」見直しについて提案されたことが分かった。物価高が続く中での「負担増」に対する不安の声があがっているが、中には誤解によるものもあるという。財政審の臨時委員を務める東海大学・堀真奈美教授や、教育経済学者で慶應義塾大学の教授・中室牧子氏が指摘した。【映像】「結婚出産育児が全て損じゃん」実際の反対の声「物価高なのにまだ