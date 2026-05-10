ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【果物類】をご紹介する。「びわ」のランキング（月別、26年5月8日昼参照）より、トップ5だ。【5位】香川県 多度津町「なつたより（びわ）約1kg」13000円【ふるさとチョイスの返礼品紹介】なつたよりは、果実重が約56ｇと大玉で、果肉が柔らかく糖度が高く、酸味が少ないなど食味に優れる品種です。甘くソフトな舌ざわり。初夏を彩る香川のびわです。【ふるさとチョイスに寄せられ