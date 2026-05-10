2021年の国軍クーデターで民主政権が倒されてから5年。拘束され続けてきたアウン・サン・スー・チー氏（80）の写真を、国軍主導政権が突然公表した。ところが、その写真を見た市民の間では「本当に本人なのか」「今も存命なのか」という疑念が広がっている。旅行作家の下川裕治氏がレポートする。＊＊＊【画像】AI疑惑が高まると、どこからか新たな「スー・チー氏」の画像が拡散…これにもフェイクが指摘されているミャンマ