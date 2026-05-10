ROOMIE 2026年3月26日掲載の記事より転載サッと羽織れる軽いアウターを重宝する季節の変わり目。薄いアウターでも、肌寒い時に風よけとして着るだけで体感って結構変わるんですよね！日中はコンパクトに持ち歩いて、日が暮れたら着る。 という使い方ならできるだけ持ち歩きやすいものがいい。それなら、パタゴニアの人気定番ライトアウター「フーディニ・ジャケット」がオススメです！重量わずか105gの超軽量アウター