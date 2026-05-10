コレステロールが高いのは、鶏レバーとたらこ、どっち？ 正解は……鶏レバーです。ただし、どちらもコレステロールが多め。とりすぎには注意が必要です。とはいえ、「食べてはいけない」というわけではありません。コレステロールが気になるなら食品のイメージだけでなく、量や頻度、食べ方も大切なポイント。今回は、上手なつきあい方と食べ方のコツを、管理栄養士・牧野直子先生の解説とともにわかりやすくご紹介します。コレス