小一郎の記事があまり読まれない理由いよいよ藤吉郎（池松壮亮）と小一郎（仲野太賀）の兄弟が、大きくステップアップするようだ。NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、第18回「羽柴兄弟！」（5月10日放送）で、この兄弟の立ち位置がかなり変わる。なにしろ、藤吉郎は城持ち大名になるのである。【写真】お尻もあらわに…「べらぼう」で“何も着てない”衝撃シーンを演じた「元宝塚トップスター」＆「セクシー女優」ほか第17回「