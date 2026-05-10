世帯年収が1000万円を超えると、さぞ豪華な生活をしていると思われがちだが、実態は案外そうでもないらしい。投稿を寄せた神奈川県の60代女性（専業主婦）は、現在の世帯年収を1000万円と明かす。風力発電のエンジニアとして働く夫が再雇用で年収800万円、自身が企業年金と個人年金で240万円を受け取っているという。女性が54歳でリタイアするまでは、夫婦合わせて2600万円も稼ぐ超高収入世帯だったそうだが、当時の生活ぶりは想像