◇セ・リーグ阪神1―3DeNA（2026年5月9日甲子園）阪神・高寺が自己最長となる5試合連続安打で存在感を示した。7回、2死からルイーズのチェンジアップを右前に運び、続く中野の打席で二盗にも成功。「一本出て良かったです」と1番打者の役割を果たし、胸をなで下ろした。5回には篠木の際どいスライダーを見逃して四球で出塁。ここ5試合で4四球と、出塁への意識も高い。1番として6試合連続スタメン。慣れてきたイメージ