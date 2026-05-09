[5.9 プレミアリーグ第36節](スタジアム・オブ・ライト)※23:00開始<出場メンバー>[サンダーランド]先発GK 22 ロビン・ルーフスDF 6 ルチャレル・ヘールトライダDF 15 オマル・アルデレーテDF 17 ヘイニウド・マンダーバDF 20 ノルディ・ムキエレMF 7 ケムズダイン・タルビMF 27 ノア・サディキMF 28 エンゾ・ル・フェーMF 32 トレイ・ヒュームMF 34 グラニト・ジャカFW 9 ブライアン・ブロビー控えGK 31 M. EllborgDF 3 デ