[5.9 プレミアリーグ第36節](スタジアム・オブ・ライト)

※23:00開始

<出場メンバー>

[サンダーランド]

先発

GK 22 ロビン・ルーフス

DF 6 ルチャレル・ヘールトライダ

DF 15 オマル・アルデレーテ

DF 17 ヘイニウド・マンダーバ

DF 20 ノルディ・ムキエレ

MF 7 ケムズダイン・タルビ

MF 27 ノア・サディキ

MF 28 エンゾ・ル・フェー

MF 32 トレイ・ヒューム

MF 34 グラニト・ジャカ

FW 9 ブライアン・ブロビー

控え

GK 31 M. Ellborg

DF 3 デニス・サーキン

MF 11 クリス・リグ

MF 13 ルーク・オニエン

MF 19 アビブ・ディアラ

FW 10 ニルソン・アングロ

FW 12 エリエゼル・マイエンダ

FW 18 ウィルソン・イシドル

FW 37 J. Bi

監督

レジス・ルブリ

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 31 センネ・ラメンス

DF 3 ヌセア・マズラウィ

DF 5 ハリー・マグワイア

DF 6 リサンドロ・マルティネス

DF 23 ルーク・ショー

MF 7 メイソン・マウント

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 10 マテウス・クーニャ

MF 16 アマド・ディアロ

MF 37 コビー・メイヌー

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

控え

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

DF 2 ディオゴ・ダロト

DF 12 タイレル・マラシア

DF 13 パトリック・ドルグ

DF 15 レニー・ヨロ

DF 26 アイデン・ヘブン

MF 38 ジャック・フレッチャー

MF 39 タイラー・フレッチャー

FW 19 ブライアン・ムベウモ

監督

マイケル キャリック

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります