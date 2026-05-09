サンダーランドvsマンチェスター・U スタメン発表
[5.9 プレミアリーグ第36節](スタジアム・オブ・ライト)
※23:00開始
<出場メンバー>
[サンダーランド]
先発
GK 22 ロビン・ルーフス
DF 6 ルチャレル・ヘールトライダ
DF 15 オマル・アルデレーテ
DF 17 ヘイニウド・マンダーバ
DF 20 ノルディ・ムキエレ
MF 7 ケムズダイン・タルビ
MF 27 ノア・サディキ
MF 28 エンゾ・ル・フェー
MF 32 トレイ・ヒューム
MF 34 グラニト・ジャカ
FW 9 ブライアン・ブロビー
控え
GK 31 M. Ellborg
DF 3 デニス・サーキン
MF 11 クリス・リグ
MF 13 ルーク・オニエン
MF 19 アビブ・ディアラ
FW 10 ニルソン・アングロ
FW 12 エリエゼル・マイエンダ
FW 18 ウィルソン・イシドル
FW 37 J. Bi
監督
レジス・ルブリ
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 31 センネ・ラメンス
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 23 ルーク・ショー
MF 7 メイソン・マウント
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マテウス・クーニャ
MF 16 アマド・ディアロ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 2 ディオゴ・ダロト
DF 12 タイレル・マラシア
DF 13 パトリック・ドルグ
DF 15 レニー・ヨロ
DF 26 アイデン・ヘブン
MF 38 ジャック・フレッチャー
MF 39 タイラー・フレッチャー
FW 19 ブライアン・ムベウモ
監督
マイケル キャリック
※23:00開始
<出場メンバー>
[サンダーランド]
先発
GK 22 ロビン・ルーフス
DF 6 ルチャレル・ヘールトライダ
DF 15 オマル・アルデレーテ
DF 17 ヘイニウド・マンダーバ
DF 20 ノルディ・ムキエレ
MF 7 ケムズダイン・タルビ
MF 27 ノア・サディキ
MF 28 エンゾ・ル・フェー
MF 32 トレイ・ヒューム
MF 34 グラニト・ジャカ
控え
GK 31 M. Ellborg
DF 3 デニス・サーキン
MF 11 クリス・リグ
MF 13 ルーク・オニエン
MF 19 アビブ・ディアラ
FW 10 ニルソン・アングロ
FW 12 エリエゼル・マイエンダ
FW 18 ウィルソン・イシドル
FW 37 J. Bi
監督
レジス・ルブリ
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 31 センネ・ラメンス
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 23 ルーク・ショー
MF 7 メイソン・マウント
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マテウス・クーニャ
MF 16 アマド・ディアロ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 2 ディオゴ・ダロト
DF 12 タイレル・マラシア
DF 13 パトリック・ドルグ
DF 15 レニー・ヨロ
DF 26 アイデン・ヘブン
MF 38 ジャック・フレッチャー
MF 39 タイラー・フレッチャー
FW 19 ブライアン・ムベウモ
監督
マイケル キャリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります