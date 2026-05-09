気象予報士でテレ朝系「グッド！モーニング」のお天気情報を担当する今井春花(さくら)キャスター(27)が9日、インスタグラムに初夏コーデを公開した。 【写真】初夏らしい爽やかな装いに「とてもかわいい」 今井キャスターは「毎日、暑いと言っています!夏乗り切れるか心配です」と投稿。黒を基調としたノースリーブのワンピースに五分袖の黄色のカーディガンを羽織った衣装