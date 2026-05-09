気象予報士でテレ朝系「グッド！モーニング」のお天気情報を担当する今井春花(さくら)キャスター(27)が9日、インスタグラムに初夏コーデを公開した。



【写真】初夏らしい爽やかな装いに「とてもかわいい」

今井キャスターは「毎日、暑いと言っています!夏乗り切れるか心配です」と投稿。黒を基調としたノースリーブのワンピースに五分袖の黄色のカーディガンを羽織った衣装を公開した。カメラ目線でさわやかにほほ笑んでいる。自身のTikTokでは同じ衣装を着てキュートなダンスを披露している。



コメント欄には「笑顔バッチリ素敵です いつも元気ありがとうございます」「ワンピース可愛すぎます」「ノースリーブワンピースにカーディガンを合わせて、とても似合っていて素敵ですよ～笑」「笑顔爽やか とてもかわいいです 夏乗りきれます」「カーディガンとワンピース夏の気分ですね かわいいくてお姫様みたい」などと称賛の声が届いている。



今井キャスターは埼玉県出身。立教大卒業後、アパレル会社に就職したが、気象予報士を目指して退職。試験に一発合格して2022年に気象予報士となった。25年には週刊ヤングジャンプ、週刊ヤングマガジン、週刊FLASHでグラビアに登場して抜群のスタイルも話題に。世界遺産検定マイスターの資格も持つ。



（よろず～ニュース編集部）