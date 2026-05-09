記者会見する在沖縄米海兵隊普天間航空基地司令官のウィリアム・パカティー大佐＝9日午後、沖縄県宜野湾市の米軍普天間飛行場在沖縄米海兵隊普天間航空基地司令官のウィリアム・パカティー大佐は9日、普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の返還には移設先の名護市辺野古の施設とは別に「長い滑走路」の選定が必要との見解を米側が示していることに関し、日米間の政府レベルで協議する内容だとした上で「2国間での合意に従って前進し