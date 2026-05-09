【WWE】SMACK DOWN（5月1日・日本時間2日／オクラホマ・タルサ）【映像】極悪ヒール女子、“三沢リスペクト”の必殺技新興ヒール集団のボスが、超古典技で"クイーン"からまさかの大金星。日本のファンにとって既視感あるムーブに、「三沢リスペクト」「三沢のランニングエルボーや」の声、さらには「この技使うだけで応援してしまう」などヒールらしからぬ応援コメントが相次いだ。舞台はWWE