【その他の画像・動画等を元記事で観る】 松村北斗（SixTONES）が主演を務める、日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白―25年目の秘密―』で、俳優の岡崎紗絵がヒロイン・野瀬麻里子役を演じることが決定した。 ■「丁寧に、大切に、演じていきたいです」（岡崎紗絵） 『告白－25年目の秘密－』は、愛と執着の狭間を描く、25年にわたるラブサスペンス。 主人公・雪村爽太（松村）は、幼い頃に出会った