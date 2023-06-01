松村北斗主演ドラマ『告白―25年目の秘密―』ヒロイン役が岡崎紗絵に決定！「（松村は）真っ直ぐに誠実な印象」

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松村北斗（SixTONES）が主演を務める、日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白―25年目の秘密―』で、俳優の岡崎紗絵がヒロイン・野瀬麻里子役を演じることが決定した。

■「丁寧に、大切に、演じていきたいです」（岡崎紗絵）

『告白－25年目の秘密－』は、愛と執着の狭間を描く、25年にわたるラブサスペンス。

主人公・雪村爽太（松村）は、幼い頃に出会った麻里子に25年間片想いを続けてきた。その感情は「純愛」なのか、それとも執着という名の「狂気」なのか。その裏側には、25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係していた。

岡崎が演じる麻里子は、大手化粧品会社「野瀬化粧品」の役員兼「商品企画室」部長。祖母が創業者で、父親が現社長の会社のため、良い役職についていることを「親のコネ」と陰口を叩かれているが、仕事ぶりには定評がある。

総務部に勤める爽太のことは認識すらしていなかったが、好きでよく通っていたカフェで爽太と出会う。困っているところを助けてくれた爽太は、麻里子のことを「前から知っている」という謎の言葉を残していった…。

岡崎は「物語の面白さを自分自身も楽しみながら、丁寧に、大切に、演じていきたいです」と意気込みをコメント。松村とは2019年放送のドラマ以来の共演となり、「その当時から役に真摯に向き合っている姿を目にしていたので、真っ直ぐに誠実な印象です」と明かした。

脚本家の渡邉真子は「岡崎さんならば、きっと素敵な麻里子像になるのではないかと楽しみにしています」と期待のコメント。さらに、松村演じる爽太と岡崎演じる麻里子の関係性については「二人の関係の表も裏も、現在も過去も、全てに目を凝らして見守ってほしいです」と語っている。

■岡崎紗絵の写真を元に、AIが25年前のヒロインの動画＆画像を生成

TVerのドラマページでは、4月27日から、一枚の少女の顔写真と「25年前の私」というテロップで始まり、写真の少女が振り返ろうとする場面で終わるティザー映像が公開中。SNSの一部で「この少女は誰？」と話題を呼んでいたが、顔写真の少女は、岡崎の写真をもとに25年前のヒロインの姿をAIで再現したものだった。

岡崎は「皆さんが予想されているコメントを見させていただきましたが、私の名前もあって、ちゃんとわかるんだと驚きました。25年後の私がどうなっているのか楽しみにしていてほしいです」とメッセージを送った。

なおTVerでは、爽太の親友役について、あらたな動画が近日公開予定となっている。

■番組情報

日本テレビ系 土曜ドラマ『告白－25年目の秘密－』

7月放送スタート 毎週土曜21:00～21:54

出演者：松村北斗 岡崎紗絵

脚本：渡邉真子

監督：堀江貴大、鈴木浩介

■関連リンク

『告白－25年目の秘密－』 番組サイト

https://www.ntv.co.jp/kokuhaku/