◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日９―２巨人（８日・バンテリンドーム）巨人の吉川尚輝内野手（３１）が「８番・二塁」で出場し、自身２年ぶりの１試合４安打をマークした。待望の一打から勢いに乗った。３回無死一塁から中前へ運び、１７打席ぶりのヒット。５、７回にも中前打で９回は左前へ流し打った。４打数４安打で打率は試合前の７分４厘から１割９分４厘まで急上昇した。大敗に「あしたは勝てるように頑張ります。それしか