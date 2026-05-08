◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（８日・バンテリンドーム）中日の柳裕也投手が、初回先頭打者から６者連続三振を奪った。３回先頭の中山には、フルカウントから四球を与えた。１９５６年３月２７日の小山正明（３月２７日の広島戦）が持つプロ野球記録まであと１つだった。カットボールに縦のスライダーなど、多彩な変化球が冴えわたった。初回は先頭のキャベッジを空振り三振、佐々木を見逃し三振に仕留め、泉口を３球で空