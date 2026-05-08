セブン‐イレブンは、揚げ物惣菜の新商品「えびとイカの海鮮春巻」と「黒いすき焼き風春巻」を、5月12日(火)より全国のセブン‐イレブンで順次発売する。「黒いすき焼き風春巻」は2025年のブラックフライデーに合わせて発売し話題となった商品を再発売するもの。甘辛い割り下で味付けした牛肉、玉ねぎ、春雨などの具材を直火釜で炒め、黒い皮で包んで香ばしく揚げた。数量限定で販売する。「えびとイカの海鮮春巻」は、えびとイカ