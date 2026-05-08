セブン‐イレブン、昨年話題になった「黒い春巻き」が再発売… その中身は？ / 「赤い春巻き」も新登場

セブン‐イレブンは、揚げ物惣菜の新商品「えびとイカの海鮮春巻」と「黒いすき焼き風春巻」を、5月12日(火)より全国のセブン‐イレブンで順次発売する。「黒いすき焼き風春巻」は2025年のブラックフライデーに合わせて発売し話題となった商品を再発売するもの。甘辛い割り下で味付けした牛肉、玉ねぎ、春雨などの具材を直火釜で炒め、黒い皮で包んで香ばしく揚げた。数量限定で販売する。

「えびとイカの海鮮春巻」は、えびとイカをふんだんに使用し、鮮やかな赤い皮で包んで揚げた海鮮春巻。海鮮の旨味を手軽に楽しめる商品に仕上げた。

赤い春巻き「えびとイカの海鮮春巻」の画像はこちら

〈人気の海鮮フレーバーを春巻で味わう〉

◆えびとイカの海鮮春巻

えびとイカを使用し、赤い皮で包んでパリッと揚げた海鮮春巻。本格的な海鮮の旨味を楽しめる。

価格:167円(税込180.36円)

発売日:5月12日(火)〜順次

販売エリア:全国

〈昨年話題となった“黒い春巻”が再登場〉

◆黒いすき焼き風春巻

甘辛い割り下で味付けした牛肉、玉ねぎ、春雨などを使用したすき焼き風春巻。直火釜で炒めた具材を黒い皮で包み、香ばしく揚げた。

価格:139円(税込150.12円)

発売日:5月12日(火)〜順次

販売エリア:全国

担当者は、「近年の『海鮮フレーバー』への需要が高まっていることを受け、より本格的な海鮮の旨味を手軽にお楽しみいただける商品を開発しました。『赤』と『黒』というインパクトのあるビジュアルに仕上げつつ、中の具材の食感や旨味にも徹底的にこだわったラインアップとなっています」とコメントしている。

※店舗によって価格が異なる場合がある。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%表記。

※予定数終了または諸般の事情により、取り扱いが終了となる場合がある。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や、商品名･規格が異なる場合がある。