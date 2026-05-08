日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。「ひとコマJLPGA」と題して、メジャー大会「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」の開幕前に収録した堀琴音と菅沼菜々の軽妙なやり取りを動画で投稿した。【動画】まるで掛け合い漫才？ 堀琴音と菅沼菜々の楽しい会話動画はインタビューを受けていた堀が近くにいた菅沼に「一緒にどうぞ」と声をかけるシーンからスタート。そして先週の「NTTドコモビジネスレ