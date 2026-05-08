欧州サッカー連盟（UEFA）が主催するチャンピオンズリーグ（CL）、ヨーロッパリーグ（EL）、ヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）のすべてでプレミアリーグのクラブが決勝に進出した。欧州最強クラブを決めるCLではアーセナルが20シーズンぶりに決勝進出。リーグフェーズを8戦全勝という圧巻の成績で終えると、ノックアウトフェーズではレヴァークーゼン、スポルティング、アトレティコ・マドリードを撃破し、悲願の初優勝に