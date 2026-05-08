鈴木福とあのがダブル主演を務めるドラマ『惡の華（あくのはな）』（テレビ東京／毎週木曜深夜24時）の第5話が7日深夜に放送され、春日（鈴木）の衝撃的な行動に仲村（あの）が不敵な笑みを見せると、ネット上には「ド変態」「覚悟キマりすぎ」「それは犯罪です」といった反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】仲村（あの）の日記を勝手に読む春日（鈴木福）『惡の華』第5話よ